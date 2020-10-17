Раскрыт состав «Зенита» на матч с «Сочи»

"Зенит" перед матчем с "Сочи". Фото: twitter.com/zenit_spb

"Зенит" перед матчем с "Сочи". Фото: twitter.com/zenit_spb

Тренерский штаб петербургского футбольного «Зенита» определился с тем, каких игроков вывести на поле в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. На «Газпром Арене» команда встретится с «Сочи».

Так, в стартовом составе «Зенита» сыграют Кержаков, Сантос, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Круговой, Барриос, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун. Новичок «Зенита» Вендел пока останется на скамейке запасных.

Отметим, что играть «Зенит» будут в традиционной домашней форме лазурного цвета.

Игра начнется в субботу, 17 октября, в 14:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что футболист «Ростова» Дмитрий Чистяков перешел в «Зенит» на правах аренды. Его соглашение рассчитано до окончания текущего сезона.