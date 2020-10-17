Александр Беглов проверил, как прошел ремонт крыши дома по финской технологии

В субботу, 17 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов совершил рабочую проверку ремонта чердака и кровли в дореволюционном доме №47 на улице Комсомола.

Как сообщили в Смольном, крышу дома №47 последний раз ремонтировали более 20-ти лет назад. Само же здание было построено в 1869 году.

Отметим, что ремонтом занимались специалисты Жилкомсервиса № 3 Калининского района. Работы были произведены по финской технологии. На крышу нанесли эластополимерный материал на водной основе, благодаря которому кровля прослужит ещё 25 лет. А на фасаде здания и в водосточных трубах рабочие использовали греющий кабель, который позволит избавиться от наледи и сосулек.

Также к концу 2020 года планируется по данной технологии провести ремонт еще 50 крыш.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном закупят 7 трехкомнатных квартир в Пушкинском районе для льготников.