Смольный закупит семь трехкомнатных квартир в Пушкинском районе для льготников

Дома в которых приобретаются квартиры, должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. Фото: pixabay.com

Дома в которых приобретаются квартиры, должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы намерены приобрести семь социальных трехкомнатных квартир на общую сумму более 36 миллионов рублей.

Об этом в четверг, 17 сентября, уведомляет пресс-служба Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга. Город заключает соглашение на покупку семи трехкомнатных квартир в Пушкинском районе города в домах долевого строительства. Общая площадь недвижимости составляет 465,64 квадратных метров — 66,52 кв. м. каждая квартира.

Главным требованием Петербурга является сдача домов в эксплуатацию уже в текущем году, чтобы в 2021-м их могли передать в ведение города. Отметим, что к настоящему моменту КИО уже проводит аукционы на покупку 23 «трешек». На это выделено 185 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы выбирают лучших участников рынка недвижимости.