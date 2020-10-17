Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев разорвал контракт с «Химками»

Форвард петербургской команды «Зенит-2» разорвал контракт с подмосковными «Химками», в которые он перешел на правах аренды 2 месяца назад.

Об этом сообщили «Химки» в своем официальном Twitter-аккаунте. Уточняется, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что 21-летний футболист Илья Воробьев провел в составе «Химок» 3 матча в чемпионате России, проведя на поле всего 24 минуты.

Илья Воробьев является воспитанником «Зенита», за молодежную команду игрок в сезоне 2019/2020 провел 15 игр и забил 6 мячей. Это был первый опыт футболиста во взрослом футболе.

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