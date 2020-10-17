«Зенит» выигрывает у «Сочи» после первого тайма

В Петербурге проходит матч 11-го тура Российской премьер-лиги. На «Газпром Арене» «Зенит» принимает «Сочи». Пока хозяева выигрывают.

Футболисты ушли на перерыв после первого тайма со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Счет хозяева поля едва не открыли еще на десятой минуте игры. Ворота «Сочи» попытался распечатать Ерохин, однако Джанаев чудом смог перехватить мяч после удара.

Впрочем, счет был открыт спустя шесть минут после этого. Автором гола стал Караваев. Уже на 24-й минуте Ерохин все же забил свой гол.

Отыграться до конца первого тайма футболисты «Сочи» так и не смогли.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие задачи стоят перед «Зенитом». Их озвучил главный тренер Сергей Семак. Он рассчитывает, что команда выиграет в чемпионате и сможет выйти из группы Лиги чемпионов.