Ерохин назван лучшим игроком матча «Зенит» — «Сочи»

Ерохин назван лучшим игроком матча «Зенит» — «Сочи»
Футболист Александр Ерохин. Фото: ФК "Зенит".

Эксперты выбрали лучшего игрока по итогам матча между петербургским «Зенитом» и «Сочи». Им оказался Александр Ерохин.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», Александр Ерохин стал лучшим игроком по версии эксперта телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что он стал автором второго гола, который был забит на 24-й минуте матча. Футболиста заменили на 65-й минуте игры.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что матч 11-го тура Российской премьер-лиги проходил в Петербурге в субботу, 17 октября. Игру принимала «Газпром Арена».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет открыл на 16-й минуте игры Караваев. Ерохин забил второй матч. «Сочи» ответили во втором тайме. Последнюю точку Сантос смог поставить уже в добавленное время, завершив матч со счетом 3:1.

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