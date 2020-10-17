«Зенит» отправил три мяча в ворота «Сочи» и одержал победу

В Петербурге завершилась игра 11-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Сочи». Матч прошел на «Газпром Арене» в субботу, 17 октября.

«Зенит» смог завершить встречу со счетом 3:1. Наседать на гостей хозяева поля стали с самого начала матча. Так, «Зенит» едва не открыл счет еще на десятой минуте игры. Ворота «Сочи» попытался распечатать Ерохин, однако Джанаев смог перехватить мяч после удара.

После этого «Зениту» потребовалось еще шесть минут, чтобы все-таки открыть счет. Автором гола стал Караваев. Ерохин же смог отправить мяч в ворота «Сочи» на 24-й минуте игры.

Отыграться до конца первого тайма у футболистов «Сочи» не получилось. Впрочем, на 57-й минуте игры гости все-таки нашли, что ответить, и забили «Зениту».

Последнюю точку Сантос смог поставить уже в добавленное время, завершив матч со счетом 3:1.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что форвард «Зенита-2» Илья Воробьев разорвал контракт с подмосковными «Химками», в которые он перешел на правах аренды.