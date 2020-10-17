В Смольном выразили соболезнования родным умершего экс-директора «Ленфильма»

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким бывшего директора «Ленфильма» Виталия Аксенова.

Как отметили в Смольном, Аксенов известен как режиссер документального и игрового кино.

Он работал на «Леннаучфильме» и «Ленфильме», в течение 20 лет преподавал, готовя новое поколение кинематографистов в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

«Петербургская культура понесла тяжелую утрату», — заметил Беглов.

Как писала gazeta.spb.ru, о смерти Виталия Аксенова стало известно в субботу, 17 октября. Он скончался в больнице. По предварительным данным, у него была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Аксенов стал режиссером таких фильмов как «Синие зайцы, или Музыкальное путешествие», «Как стать звездой» и других.

Дата и место похорон Аксенова, которому было 89 лет, пока не сообщаются.