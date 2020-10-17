В Смольном выразили соболезнования родным умершего экс-директора «Ленфильма»

В Смольном выразили соболезнования родным умершего экс-директора «Ленфильма»
Экс-директор "Ленфильма" Виталий Аксенов. Фото: lenfilm.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким бывшего директора «Ленфильма» Виталия Аксенова.

Как отметили в Смольном, Аксенов известен как режиссер документального и игрового кино.

Он работал на «Леннаучфильме» и «Ленфильме», в течение 20 лет преподавал, готовя новое поколение кинематографистов в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

«Петербургская культура понесла тяжелую утрату», — заметил Беглов.

Как писала gazeta.spb.ru, о смерти Виталия Аксенова стало известно в субботу, 17 октября. Он скончался в больнице. По предварительным данным, у него была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Аксенов стал режиссером таких фильмов как «Синие зайцы, или Музыкальное путешествие», «Как стать звездой» и других.

Дата и место похорон Аксенова, которому было 89 лет, пока не сообщаются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленфильм новости спб пандемия режиссер соболезнование


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На территории рухнувшего СКК нашли боеприпас
В Ленобласти в конце недели выпадет мокрый снег
Во Всеволожском районе заказали катафалк за два миллиона рублей
В Смольном выразили соболезнования родным умершего экс-директора «Ленфильма»
Семак: Венделу нужно было почувствовать поле
Выбор меры пресечения главе МО «Выборгский район» отложили
Пушков отреагировал на слова Эрдогана о газе в Черном море
Убийца учителя под Парижем был беженцем