В «Ленфильме» рассказали о COVID-19 у бывшего директора Аксенова

В «Ленфильме» рассказали о COVID-19 у бывшего директора Аксенова
ЭКс-директор "Ленфильма" Виталий Аксенов. Фото: lenfilm.ru

У бывшего директора петербургской киностудии «Ленфильм» Виталия Аксенова, о смерти которого стало известно в субботу, 17 октября, подтвердили новую коронавирусную инфекцию.

Как писала gazeta.spb.ru, о смерти Аксенова ранее сообщил его коллега. О потере он написал на странице в социальной сети «ВКонтакте». Отмечалось, что смерть Аксенова стала для него и других коллег потерей и большим потрясением.

Как уточнила завкафедрой фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, где Виталий Евгеньевич преподавал, Елена Константинова, режиссер умер в больнице. Предположительной причиной стал COVID-19.

Дата и место похорон Аксенова, которому было 89 лет, пока не сообщаются.

Отметим, что он стал режиссером таких фильмов как «Синие зайцы, или Музыкальное путешествие», «Как стать звездой», сюжетов сериалов «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей» и других.

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