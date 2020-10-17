Умер экс-директор «Ленфильма» Виталий Аксенов

В Петербурге скончался бывший директор киностудии «Ленфильм» Виталий Аксенов. Ему было 89 лет.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал его коллега. По его совам, смерть Аксенова стала для него потерей и большим потрясением.

Отметим, что Виталий Аксенов был заслуженным деятелем искусств России. Он возглавлял «Ленфильм» с 1982 по 1985 годы. Он также получил известность как мастер научно-популярного кино.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что киностудия «Ленфильм» получила почти 500 миллионов рублей на погашение долга по кредиту. Эти средства были выделены министерством культуры. Уточнялось, что «Ленфильм» уже полностью расплатился за газ и смог войти в отопительный сезон. Руководство также предпринимает меры для того, чтобы рассчитаться с ПСК.