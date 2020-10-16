«Ленфильм» сможет погасить часть долга перед ВТБ

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Киностудия "Ленфильм" была основана в 1914 году. Фото: Baltphoto

Власти выделили студии почти 500 миллионов рублей на погашение долга по кредиту.

«Ленфильм» продолжает финансово восстановляться после 2014 года. Об этом сообщается на сайте киностудии. Министерство культуры РФ выделило на погашение части долга более 486 миллионов рублей. В материале сказано, что «Ленфильм» уже полностью расплатился за газ и смог войти в отопительный сезон. Также руководство делает все, чтобы рассчитаться с ПСК.

«Данные средства покроют курсовую разницу, возникшую после 2014 года»,

–сказал генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

Напоминаем, что соглашение о выдаче субсидии было подписано в августе 2020 года, когда киностудией руководила Инесса Юрченко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленфильму могут отключить электричество за долги в 22,7 млн рублей.