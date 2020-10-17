Информацию об обрубке корней деревьев на Чайковского опровергли

Работы на улице Чайковского. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"/ ВК

Работы на улице Чайковского. Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"/ ВК

Петербуржцев, которые переживали за судьбу деревьев, просят не беспокоиться.

Компания «Возрождение» отреагировала на публикации о том, что на улице Чайковского обрубают корни деревьев. Об этом сообщает портал «Мегаполис».

Эксперты заверили, что рабочие не трогали корни. Напротив – во время замены плитки возле гостиницы их защитили высоким гранитным бордюром. Таким образом, горожанам не стоит переживать о судьбе зеленых насаждений.

«Корни не повреждены, они засыпаны обратно землей»,

— заявили в пресс-службе компании.

Напоминаем, что на повреждение корневой системы обратили внимание активисты. Они отметили, что из-за небрежности рабочих могут пострадать деревья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за месяц посадили две тысячи деревьев.