Сын Матвиенко стал совладельцем IT-компании «Инфомеханика»

Он приобрёл 25% акция подрядчика «Газпрома».

Сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Сергей Матвиенко, совладельцем IT-компании «Инфомеханика», которая является подрядчиком «Газпрома» и многих других предприятий. Информация об этом появилась в едином реестре юридических лиц 15 октября.

Напоминаем, что IT-компания «Инфомеханика» была основана в 2012 году. Она занимается созданием IT-инфраструктуры, сетей связи и систем инженерного обеспечения для различных компаний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов попросил у Матвиенко помощи в оснащении стационаров медицинским оборудованием. Финансовая помощь необходима для реализации своевременных и полнообъемных поставок необходимых средств защиты и оборудования для стационаров.