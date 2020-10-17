В Ленобласти санавиация спасла жизни двух людей

Помощь понадобилась пациенту с инсультом и пациенту с термическим ожогом.

Вертолет санавиации сегодня, 17 октября, дважды вылетал к пациентам в Ленинградской области. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в группе «Национальная служба Санитарной авиации».

Жителю Лодейного поля понадобилось попасть в больницу из-за инсульта, а пациент из Приозерска получил термический ожог и нуждался в срочной госпитализации. Они бы не смогли вовремя получить профессиональную помощь, если бы не вертолет, доставивший их в нужные учреждения.

За обоими пациентами наблюдают врачи. Не уточняется, как они сейчас чувствую себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация за два дня спасла четверых жителей Ленобласти. Два раза вертолет вылетал в Кингисепп, где была оказана помощь пациенту с инфарктом и человеку с нарушением проводимости сердца.