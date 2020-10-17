Воля и Утяшева вышли в свет после слухов об измене шоумена

Воля и Утяшева вышли в свет после слухов об измене шоумена
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Пара никак не комментирует информацию и делает вид, что ничего не происходит.

Юморист Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева вышли в свет после того, как были распространены слухи об измене шоумена. Они вместе присутствовали на Vogue Бал в Санкт-Петербурге. Супруги много обнимались и улыбались, делая вид, что с их личной жизнью все в порядке. Некоторые снимки Ляйсан выложила в своем Instagram-аккаунте.

Напоминаем, что перед этим в сети нашли снимки, на которых Воля сидит в компании молодой эскортнице. На них артист явно находится в состоянии алкогольного опьянения. Фотографии выложила спутница шоумена, заявив, что «все хорошо начиналось», а закончилось не очень.

Пока что супруги никак не комментируют пост.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ляйсан Утяшева встревожила поклонников своей диетой. Подписчики отметили, что звезда в прекрасной форме, многих восхитил пресс и стройные ноги Утяшевой.

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