Ляйсан Утяшева встревожила поклонников своей диетой

Ляйсан Утяшева встревожила поклонников своей диетой
Ляйсан Утяшева. Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева поделилась с поклонниками своим летним меню, согласно которому очищает свой организм. Пост телеведущая сопроводила фото в купальнике.

Новые снимки мама двоих детей опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Подписчики отметили, что звезда в прекрасной форме, многих восхитил пресс и стройные ноги Утяшевой.

Так, согласно посту, на завтрак гимнастка пьет воду и ест фрукты. На обед — снова вода, морепродукты или птица с сырыми овощами. А вот в графе «Ужин» девушка написала только воду и сообщила, что старается засыпать в 23:00 вместе с детьми, чтобы избежать ночные перекусы. Кроме того, она отказалась от газированных сладких напитков и холодных молочных коктейлей, а также от кофейных напитков.

Также спортсменка отметила, что любит практиковать интервальное голодание. Такое питание встревожило поклонников Утяшевой. Они отметили в комментариях под постом, что жить на такое маленькое количество калорий — это ненормально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ляйсан Утяшева рассказала, сколько денег ей надо для комфортной жизни.

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