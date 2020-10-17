В Выборгском районе произошла смертельная авария: погиб один человек

Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм.

В Выборгском районе 17 октября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на магистральной дороге – там по непонятной причине перевернулся автомобиль. В результате водитель получил серьезные травмы и скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Непонятно, как именно все произошло. Напоминаем, что в регионе ожидается мокрый снег в это воскресенье, так что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвинском районе после ДТП скончались два человека. Также есть пострадавший: водитель получил травмы средней тяжести.