В Выборгском районе произошла смертельная авария: погиб один человек

Фото: Pixabay
Все обстоятельства инцидента пока выяснить не удалось. Фото: Pixabay

Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм.

В Выборгском районе 17 октября произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на магистральной дороге – там по непонятной причине перевернулся автомобиль. В результате водитель получил серьезные травмы и скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Непонятно, как именно все произошло. Напоминаем, что в регионе ожидается мокрый снег в это воскресенье, так что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвинском районе после ДТП скончались два человека. Также есть пострадавший: водитель получил травмы средней тяжести.

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