Лобода рассказала, как себя чувствует после госпитализации

Она поделилась результатами МРТ.

Певица Светлана Лобода рассказала, как себя чувствует после травмирования во время подготовки к концерту. Она поделилась новостями в Instagram-аккаунте.

Артистка заявила, что ее госпитализировали и сделали МРТ. Она жаловалась на сильную боль в районе копчика и переживала, что у нее серьезное повреждение. Недавно Лобода получила результаты и выяснилось, что все обошлось простым ушибом. Совсем скоро певица вернется к привычному ритму жизни и продолжить готовиться к предстоящим выступлениям.

Поклонники надеются, что певица совсем скоро восстановится и продолжит их радовать своими песнями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве назвали условие госпитализации при коронавирусе. По его словам, проблемы, как правило, возникают у тех ковид-пациентов, которые поздно поступили в стационары и имеют сопутствующие хронические болезни.