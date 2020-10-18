В Петербурге на фестивале «Влюбленные в искусство» покажут фильмы из 7 стран

В Северной столице состоится четвертый Международный кинофестиваль документального и игрового кино о сохранении культурного наследия «Влюблённые в искусство». На мероприятии будет показано более 40 фильмов из 7 стран. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Уточняется, что «Влюбленные в искусство» начнется 21 октября с фильма режиссёра Юлии Бобковой «Станиславский. Жажда жизни». Показ пройдет на площадке Открытой киностудии «Лендок».

Кроме этого, на фестивале с 22 по 24 октября будет показан 41 фильм из России, Швеции, Беларуссии, Казахстана, Украины, Таджикистана и Киргизии.

Все работы режиссеры продемонстрируют на площадках «Лендок» и Севкабель Порт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге впервые пройдет фестиваль еврейского кино. В программе мероприятия лучшие художественные, документальные и короткометражные фильмы, представленные на кинофестивалях еврейского кино в Москве в 2018 и 2019 годах.