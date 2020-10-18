В России для оцифровки архивов ЗАГСа дополнительно будет выделено более миллиона рублей

На оцифровку архивных записей актов гражданского состояния дополнительно выделят 1,1 млн рублей. Связано это с тем, что в процессе перевода бумажных архивных книг были обнаружены записи на иностранных языках. Информацию об этом сообщил на сайте Правительства России.

Уточняется, что в процессе работ былы обнаружены записи на татарском и арабском языках. Перед их оцифровкой потребуется перевод. Для этого будут приглашены специалисты.

Напомним, что исторические записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого федерального реестра ЗАГС.

Кроме этого, сообщается, что все работы по оцифровыванию архивных записей ЗАГСа будут завершены не позднее 31 декабря 2020 года.

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