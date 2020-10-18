На проспекте Наставников водитель совершила смертельный наезд на пешехода

В воскресенье, 18 октября, в Красногвардейском районе женщина за рулем Renault Sandero сбила пешехода, который переходил дорогу в регулируемом месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Санкт-Петербурга.

Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Наставников у дома №45 около 18:00. Женщина-водитель, находясь за рулем иномарки, совершила наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешехода.

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и скончалась на месте. По факту проишествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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