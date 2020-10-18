Леонардо Ди Каприо снимется в фильме Netflix

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо дал согласие на съемки в фильме стриминговой платформы Netflix. Лента будет посвящена астрономам.

Как сообщает Deadline, уже известно, что фильм, о котором идет речь, получит название «Не смотри вверх». Ожидается, что на съемках к Леонардо Ди Каприо присоединится Дженнифер Лоуренс, Кейт Бланшетт, Джона Хилл и другие.

Сценарий для фильма еще не написан, им займется Адам Маккей.

Картина будет посвящена двум астрономам, которые отправятся в тур, чтобы предупредить человечество о приближающемся астероиде, который грозит гибелью планете.

Ранее gazeta.spb.ru писала о слухах в СМИ, согласно которым Леонардо Ди Каприо якобы в ближайшее время может стать отцом. Утверждается, что первого ребенка актеру подарит 23-летняя Камилла Морроне. Пара вместе уже несколько лет.