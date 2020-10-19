СМИ рассказали об американской пушке, которая «сможет обстрелять Москву»

Американская армия готовится принять на вооружение стратегическую сверхдальнобойную пушку Strategic Long Range Cannon. Такое оружие, как утверждается в Popular Mechanics, способно «обстреливать Москву».

Автор материала о новой пушке допускает, что с ее появлением в США могли бы возродить класс кораблей, аналогичный ланкорам типа «Монтана», которые так и не были построены во время Второй мировой войне.

Утверждается, что из Северного моря «Монтана» могла бы «обстреливать даже саму Москву». В Индийском океане она может быть нацелена на Пакистан, Афганистан, Иран, Йемен и Сомали, а в Тихом океане – на Японию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Россия не ведет разработку химического оружия. Так пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отвечал на заявление Организации по запрещению химического оружия.