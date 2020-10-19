Спасатели ликвидировали пожар в квартире на Ветеранов, погиб кот

Спасатели ликвидировали пожар в квартире на Ветеранов, погиб кот
Пожар на проспекте Ветеранов. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге на проспекте Ветеранов спасатели среди ночи тушили пожар в двухкомнатной квартире. Кота спасти не удалось.

Возгорание случилось в понедельник, 19 октября, в жилом доме. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

К месту ЧП приехали восемь сотрудников части на спецмашинах. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Огонь удалось ликвидировать спустя 20 минут с момента обращения. В пожаре погиб кот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девушка сначала сама пыталась потушить пожар в квартире на Ветеранов, но не смогла открыть дверь из-за задымления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти мужчина надругался над девушкой в собственном гараже
Хакеры из Северной Кореи атаковали оборонные предприятия в России
В Усть-Славянке задержали молодого жителя, грозившегося взорвать аптеку
Более 200 фасадов жилых домов в Петербурге ждет капитальный ремонт в 2020 году
«Бодрое утро»: в Петербурге выпал первый снег
Для поиска зараженных COVID-19 в Пулково могут привлечь специально ...
Спасатели ликвидировали пожар в квартире на Ветеранов, погиб кот
Выдворенный из Латвии ветеран лечится в Военно-медицинской академии Петербурга