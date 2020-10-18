Жители проспекта Ветеранов с топором и молотком спасли соседку из горящей квартиры

Жителям Красносельского района в ночь на понедельник, 19 октября, пришлось проводить целую спасательную операцию, чтобы вытащить соседку из горящей квартиры. Девушку смогли спасти, а ее кот погиб.

О происшествии горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов. Там загорелась квартира на девятом этаже. По словам очевидцев, девушка сначала сама пыталась потушить пожар, но не смогла открыть дверь из-за задымления. Единственное, что ей оставалось, — побежать на кухню и звать на помощь, открыв окно.

Соседи смогли взломать железную дверь с помощью молотка и топора. На это им потребовалось 12 минут. Сознание девушка не потеряла только потому, что высовывалась из окна и пользовалась мокрыми полотенцами.

«С ее слова, спину уже припекало», — отметили очевидцы.

Пожарные прибыли еще через десять минут. Погиб кот девушки, который остался в комнате.

Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре на Аэродромной улице.