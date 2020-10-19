Петербуржцы устроили две массовые драки на Думской и Ломоносова

Петербуржцы устроили две массовые драки на Думской и Ломоносова
Разнимать дерущихся пришлось полиции. Фото: https://vk.com/spb_today

В выходные барные улицы Северной столицы наполнены отдыхающими. Сбрасывают стресс горожане, однако, разными способами. Некоторые, перебрав со спиртным, становятся зачинщиками драк.

Так произошло в ночь на воскресенье, 18 октября, на одной из главных развлекательных улиц Петербурга — на Думской. Там завязалось сразу две драки, к решению конфликтов даже пришлось привлечь сотрудников правоохранительных органов. Первая драка случилась на пересечении Думской и Ломоносова, возле заведения Nebar. Группа молодых людей набросилась на двоих парней и, повалив на асфальт, их стали добивать ногами. Очевидцы опубликовали видео с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Кроме того, на Ломоносова, 30-32, также произошло столкновение интересов двух компаний, в результате которого женщина получила серьезный удар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте пьяный мигрант пырнул ножом собутыльника.

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