Петербуржцы устроили две массовые драки на Думской и Ломоносова

В выходные барные улицы Северной столицы наполнены отдыхающими. Сбрасывают стресс горожане, однако, разными способами. Некоторые, перебрав со спиртным, становятся зачинщиками драк.

Так произошло в ночь на воскресенье, 18 октября, на одной из главных развлекательных улиц Петербурга — на Думской. Там завязалось сразу две драки, к решению конфликтов даже пришлось привлечь сотрудников правоохранительных органов. Первая драка случилась на пересечении Думской и Ломоносова, возле заведения Nebar. Группа молодых людей набросилась на двоих парней и, повалив на асфальт, их стали добивать ногами. Очевидцы опубликовали видео с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».