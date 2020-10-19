Дорожники Ленобласти советуют водителям сменить резину на зимнюю: грядут снегопады и гололедица

Всю неделю в Ленинградской области обещают снегопады, мокрый снег и температуру воздуха от -2 до +5 градусов. Дорожные службы переходят в режим повышенной готовности.

Минувшей ночью наиболее сложные погодные условия были зафиксированы в Киришском, Лодейнопольском и Подпорожском районах Ленобласти. Круглосуточно на трассах работали сто единиц спецтехники. Для борьбы с гололедом использовали 500 кг соли и 30 кубометров песко-соляной смеси.

Поскольку изменений в погоде не предвидится, дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам поменять резину на зимнюю: при отрицательных температурах летние колеса дубеют и их сцепление с асфальтом становится хуже, что может спровоцировать аварию, передают в пресс-службе областного правительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные службы Петербурга перешли на зимний режим уборки города.