Семак: Малком не выйдет на поле в матче с «Брюгге»

Малком играет за "Зенит" с прошлого года. Фото: ФК "Зенит"

Малком играет за "Зенит" с прошлого года. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, в каком составе спортсмены встретятся на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с командой «Брюгге».

По словам Семака, Малком не работает в общей группе и участвовать в матче не будет. Также не сыграет Дуглас Сантос, который дисквалифицирован. Есть еще несколько проблем, однако они не представляют серьезных поводов для беспокойства. Остальные игроки ведут активную подготовку к матчу, но первый состав определят завтра, 20 октября, исходя из состояния футболистов. Об этом Семак рассказал в пресс-конференции в понедельник, 19 октября.

Напомним, что встреча «Зенит» — «Брюгге» пройдет во вторник в Северной столице, на домашнем стадионе сине-бело-голубых «Газпром Арена». Начало матча запланировано на 19:55 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенит» — «Сочи» стал самым посещаемым в 11-м туре Российской премьер-лиги.