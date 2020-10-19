В Петербурге установлен рекордный суточный прирост заболеваемости COVID-19

В Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 52 тысяч 592 человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 52 тысяч 592 человек. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице обновился рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. Так, за минувшие 24 часа в городе подтвердили 686 диагнозов COVID-19.

В последнее время практически ежедневно фиксируются новые рекорды по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. За время пандемии в Петербурге коронавирусную инфекцию выявили у 52 тысяч 592 человек.

Новых летальных исходов за последний день не было зарегистрировано. Всего же от коронавируса в городе на Неве умерли 3 422 местных жителя.

Кроме того, за последние сутки врачи сняли 340 диагнозов COVID-19 переболевшим пациентам. Общее число выздоровевших в городе достигло 33 тысяч 857 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный санитарный врач Ленобласти заявила о росте «домашних очагов» заболеваемости COVID-19.