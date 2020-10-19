В Ленобласти собрали рекордные 157 тысяч тонн зерновых

В Ленинградской области собрали рекордный урожай. Результатом сезона стали 157 тысяч тонн зерновых культур, что на 17% выше показателя, установленного Минсельхозом РФ для региона.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает пресс-служба правительства региона. Там отметили, что опасения о сохранении темпов прироста на фоне пандемии оказались напрасными.

Уточняется, что рост в этом году наблюдается почти по всем культурам – зерну, рапсу, травам, ягодам и грибам.

Так, на 65% больше, чем в прошлом году собрали семян многолетних трав — средняя урожайность составила 944 тонн.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в этом году неурожай подсолнечника в России грозит быстрым ростом цен на сделанную на его основе продукцию. Аналитики отмечали, что в этом году урожай может быть на 23% ниже, чем в прошлом, из-за засушливых весны и лета.