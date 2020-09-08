В России могут вырасти цены на подсолнечное масло из-за неурожая

Неурожай подсолнечника в России грозит быстрым ростом цен на сделанную на его основе продукцию.

Об этом сообщает издание об аграрных рынках России «Совэкон». Так, аналитики отмечают: в этом году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян. Этот показатель на 23% ниже прошлогоднего. К такой ситуации, отмечают специалисты, привели засушливые весна и лето.

Урожай этого года может оказаться самым низким с 2017-го года, когда было собрано 10,5 тонн маслосемян.

Аналитики при этом ожидают сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн.

С такой перспективой цены на подсолнечник могут вырасти минимум на 20%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в августе этого года оптовая стоимость овса и овсяных хлопьев поднялась до исторического максимума. Причинами послужили, в том числе сокращение посевов овса и ухудшение погодных условий.