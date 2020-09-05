Оптовые цены на овсянку в России достигли исторического максимума

На Алтае цены на овес взлетели с 5,8 тысяч до 11,5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

На Алтае цены на овес взлетели с 5,8 тысяч до 11,5 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В августе текущего года оптовая стоимость овса и овсяных хлопьев поднялась до исторического максимума, информирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Этому поспособствовало третье подряд сокращение посевов овса, а также ухудшившихся погодных условий в регионах, которые являются крупнейшими производителями этой культуры. Первоочередно это сибирские регионы, которые поставляют на рынок 40% овса. При продаже в розницу стоимость овса и овсяных хлопьев увеличилась на 10%.

В ИКАР считают, что производителям придется конкурировать за качественное зерно. Соответственно, в ближайшее время ожидать понижения цен не стоит. Отметим, что закупочные цены на крупу «Геркулес» высшего сорта в августе 2020 года достигли более 26,8 тысяч рублей за тонну, тогда как в прошлом году его стоимость составляла 19,7 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты ждут падения цен на недвижимость в Петербурге после резкого роста.