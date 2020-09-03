После рекордного роста эксперты ждут падения цен на жилье в Петербурге

Цены на жилье в Петербурге могут упасть. Фото: pixabay.com

Цены на жилье в Петербурге могут упасть. Фото: pixabay.com

Стоимость недвижимости на первичном рынке жилья в Петербурге показала десятилетний рекорд. Теперь эксперты ждут снижения цен.

Как отмечает АБН, цена на квадратный метр жилья в Петербурге выросла во всех сегментах. Больше всего подорожала недвижимость в эконом-классе.

По мнению президента «Адвекс.Недвижимости» Александра Романенко, если в ближайшее время ситуация в экономике и с доходами россиян не стабилизируется, цены на жилье могут и вовсе пойти вниз.

Эксперт также отметил: при сохранении высоких темпов стоимости жилья на первичном рынке покупатели могут переключиться на вторичный рынок жилья.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что россияне начали активно скупать недвижимость за городом. Спрос на такие дома увеличился на 77%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. Ленинградская область оказалась на втором месте по дороговизне недвижимости.