Эксперт рассказала о продуктах, необходимых в рационе для профилактики остеопороза

Эксперт рассказала о продуктах, необходимых в рационе для профилактики остеопороза
Суточная норма кальция также содержится в 100 граммах кунжута, однако употребить такое количество невозможно, поэтому лучшим способом профилактики остеопороза остается молоко и молочные продукты. Фото: pixabay.com

Президент Российской ассоциации по остеопорозу Ольга Лесняк посоветовала россиянам добавлять в рацион продукты, богатые кальцием, чтобы не допустить развития заболевания, поражающего кости и позвоночник.

При развивающемся остеопорозе кости теряют свою прочность, становятся хрупкими, вследствие чего человек легко может получить перелом. Для профилактики этой болезни эксперт рекомендует добавлять в пищу продукты, насыщенные кальцием. Основным источником этого минерала являются молочные продукты: твердый сыр, творог, молоко и кисломолочная продукция.

Чем тверже молочный продукт, тем больше в нем кальция, объяснила специалист телеканалу «Санкт-Петербург«. Кроме того, в пищу полезнее употреблять кисломолочные продукты, такие как кефир или йогурт, нежели цельное молоко. В ежедневный рацион должно входить минимум три из вышеназванных продуктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потеря обоняния, по словам врача, еще не свидетельствует о заражении коронавирусом.

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