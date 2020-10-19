Какие стационары в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом

Стационары в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Стационары в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Комитет по здравоохранению Петербурга представил список городских стационаров, которые ведут прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Петербургские медучреждения продолжают принимать коронавирусных больных, которые нуждаются в стационарном лечении. На сегодняшний день в Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 6165 коек, из них 1122 койки остаются свободными.

В понедельник, 19 октября, стало известно о больницах, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.

Стационары для взрослых:

Клиническая больница им. С.П. Боткина

Больница св. Георгия

Александровская больница

Городская больница №20 (стационар)

Городская больница №20 (поликлиника)

Городская больница №40 (стационар)

Городская больница №40 (пансионат Заря)

Покровская больница

Мариинская больница

Городская больница №15

Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко

Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова

Городская больница №38 им.Семашко

Клиническая больница Святителя Луки

Госпиталь для ветеранов войн (стационар)

Госпиталь для ветеранов войн (Ленэкспо)

Стационары для детей:

Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Николаевская больница в Петергофе начала прием коронавирусных больных.