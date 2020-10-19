Какие стационары в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом

Какие стационары в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом
Стационары в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Комитет по здравоохранению Петербурга представил список городских стационаров, которые ведут прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Петербургские медучреждения продолжают принимать коронавирусных больных, которые нуждаются в стационарном лечении. На сегодняшний день в Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 6165 коек, из них 1122 койки остаются свободными.

В понедельник, 19 октября, стало известно о больницах, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.

Стационары для взрослых:

  • Клиническая больница им. С.П. Боткина
  • Больница св. Георгия
  • Александровская больница
  • Городская больница №20 (стационар)
  • Городская больница №20 (поликлиника)
  • Городская больница №40 (стационар)
  • Городская больница №40 (пансионат Заря)
  • Покровская больница
  • Мариинская больница
  • Городская больница №15
  • Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
  • Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова
  • Городская больница №38 им.Семашко
  • Клиническая больница Святителя Луки
  • Госпиталь для ветеранов войн (стационар)
  • Госпиталь для ветеранов войн (Ленэкспо)

Стационары для детей:

  • Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова
  • ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Николаевская больница в Петергофе начала прием коронавирусных больных.

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