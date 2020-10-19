Какие стационары в Петербурге принимают пациентов с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Петербурга представил список городских стационаров, которые ведут прием пациентов с коронавирусной инфекцией.
Петербургские медучреждения продолжают принимать коронавирусных больных, которые нуждаются в стационарном лечении. На сегодняшний день в Петербурге для пациентов с COVID-19 развернуто 6165 коек, из них 1122 койки остаются свободными.
В понедельник, 19 октября, стало известно о больницах, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.
Стационары для взрослых:
- Клиническая больница им. С.П. Боткина
- Больница св. Георгия
- Александровская больница
- Городская больница №20 (стационар)
- Городская больница №20 (поликлиника)
- Городская больница №40 (стационар)
- Городская больница №40 (пансионат Заря)
- Покровская больница
- Мариинская больница
- Городская больница №15
- Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
- Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова
- Городская больница №38 им.Семашко
- Клиническая больница Святителя Луки
- Госпиталь для ветеранов войн (стационар)
- Госпиталь для ветеранов войн (Ленэкспо)
Стационары для детей:
- Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова
- ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Николаевская больница в Петергофе начала прием коронавирусных больных.