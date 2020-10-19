Расчленившую соседа женщину освободили в зале суда в Петербурге

Расчленившую соседа женщину освободили в зале суда в Петербурге
Приговор огласил Октябрьский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Октябрьский районный суд огласил приговор по делу об убийстве и расчленении мужчины, и отпустил обвиняемую Анастасию Алферову из зала суда по отбытию.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, преступление произошло в апреле 2019 года в квартире дома №4 по Кустарному переулку. Установлено, что на почве личных неприязненных отношений Алферова ударила В. неустановленным предметом в голову, а после, уже лежачего, несколько раз ударила ногой по голове. Чтобы скрыть следы убийства, она расчленила труп В. и вывезла его на территорию Канонерского острова.

В суде Алферова вину не признала, заявив, что оборонялась. В ходе судебного следствия ее версия не была опровергнута.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Ее приговорили к 1,5 года лишению свободы и освободили из зала суда по отбытию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали убийцу 83-летней блокадницы.

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