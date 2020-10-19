В Петербурге арестовали убийцу 83-летней блокадницы

Следственные органы Северной столицы расследуют уголовное дело по факту убийства 83-летней старушки, жительницы блокадного Ленинграда.

Согласно материалам следствия, в ночь на 6 октября 2020 года преступник, находясь в квартире одного из домов по улице Ушинского в Калининском районе Петербурга, затеял ссору со своей соседкой 1937 года рождения. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта мужчина задушил пенсионерку и скрылся с места происшествия.

Преступника оперативно задержали. После предъявления обвинения и заключения под стражу мужчина в полном объеме признал вину. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению всех обстоятельств, способствовавших происшествию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти с погоней задерживали браконьера, застрелившего лосиху.