В Ленобласти с погоней пытались задержать браконьера за убийство лосихи

В Выборгском районе Ленобласти нашли разделанную тушку лосихи. Инспекторы выследили браконьеров, но тем удалось сбежать.

Как сообщает региональный Комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира, все произошло в субботу вечером, 17 октября, в лесу в районе поселка Огоньки.

Браконьеров пытались задержать сотрудники оперативной группы комитета. Водитель УАЗ Хантер не подчинился требованиям об остановке и сумел протаранить квадроцикл, на котором ехал специалист подведомственного комитету учреждения. Последний успел спрыгнуть с транспортного средства и не пострадал.

На место были вызваны сотрудники полиции. Заявление по факту незаконной охоты уже написано. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленобласти нашли трупы двух лосей, браконьеров ищет полиция.