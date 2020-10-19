Подготовка к зиме и коронавирус: Беглов подвел итоги недели

Губернатор рассказал о том, что происходило и что будет происходить в городе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги недели на своей странице во «Вконтакте». Он также поразмышлял, что предстоит сделать в городе в ближайшем будущем.

Так, Северная столица уже готовиться к зиме. Очищать дороги и дворы от снега будут почти 2,5 тысячи единиц техники. Беглов проверил наличие необходимых машин, а также ход ремонта домов в Красногвардейском и Калининских районах.

Он отметил, что город продолжает бороться с коронавирусом. Ситуация ухудшается, но власти держат ее под контролем.

«До конца октября продлили предоставление проживания и питания медикам, участвующим в оказании помощи пациентам с COVID-19»,

— сообщил Губернатор.

Беглов также поздравил дорожников с профессиональным праздником. Он рад, что несмотря на пандемию, работы на разных участках не прекратились.

Подводя итоги, губернатор напомнил об открытии карты для людей с нарушениями зрения в Александровском парке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца 2020 года в России зарегистрируют еще одну вакцину от коронавируса.