В Петербурге выселили 11 незаконных заведений

У некоторых из них были проблемы с договором – его нужно было вовремя продлить.

В Санкт-Петербурге за неделю освободили 11 помещений, в которых располагались незаконные заведения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Северной столицы. У многих арендаторов были проблемы с договорами – предприниматели не хотели их продлевать.

Сотрудники ведомства сделали все, чтобы освободить помещения. Так, закрылись бизнесы на Удельном проспекте, на улице Константина Заслонова, на Малой Садовой. Также закрылись заведения в Пушкине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ выявил коронавирусные нарушения в 121 магазине петербургских торговых центров. Напомним, на недобросовестных ответственных лиц возлагаются штрафы. Если речь идет об индивидуальных предпринимателях, то штрафы для них составляют от 30 до 50 тысяч рублей.