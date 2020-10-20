Чиновники Приозерского района ответят за отказ сироте в жилье

В отношении них возбуждено уголовное дело.

Сотрудники администрации Приозерского муниципального района могли незаконно отказать сироте в жилье. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, подросток проживает в аварийном жилье на протяжении долгих лет. В 2012 году жилье признали непригодным, а в 2014 году жилье лишили этого статуса. Мальчик-сирота продолжал жить в опасном доме.

Его приемная мать обратилась в органы опеки и попросила обеспечить ребенка жилье, тем более он имеет для этого все основания. В отношении чиновников было возбуждено уголовно дело, выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на приобретение жилья для детей-сирот в Ленобласти выделено более 420 миллионов рублей. Каждый год квартиры получают по 300 человек. За 6 лет из бюджета на эти целы было выделено 3,5 миллиарда рублей.