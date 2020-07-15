На приобретение жилья для детей-сирот в Ленобласти выделено более 420 миллионов рублей

За первую половину 2020 года въехали в свое жилье уже 83 ленинградца.

Стоит отметить, что региону больше не понадобится поддержка из федерального бюджета. Обеспечить необходимыми метрам нуждающихся Ленобласть может самостоятельно. Поэтому, начиная с 2021 года, расходы целиком и полностью лягут на местный бюджет.

Сегодня, 15 июля, прошла конференция ТАСС, в ходе которой обсуждалась ситуация с обеспечением квартирами нуждающихся в этом детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

В Ленобласти нет проблем с данным вопросом на протяжении 4 лет. Социальная помощь оказывается в полном объеме. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова.

Каждый год квартиры получают по 300 человек. За 6 лет из бюджета на эти целы было выделено 3,5 миллиарда рублей. Осуществляется активная поддержка в вопросах оплаты коммунальных платежей. Всего за 2020 год квартиры получат 272 нуждающихся. В бюджете в этом году предусмотрен 421 миллион рублей. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Стоит отметить, что дети-сироты старше 23 лет, которые имели право на квартиры, но не получили их по каким-либо причинам, могут претендовать на них в судебном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге государственные субсидии на жилье получат 155 семей с детьми-инвалидами.