Муцениеце восхитила фанатов соблазнительным снимком в корсете и чулках

Агата Муцениеце в откровенном образе показала свою стройную фигуру, однако внимание фанатов привлек округлый живот актрисы.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позировала в розовом сексуальном корсете и туфлях на шпильке. Образ дополняли ажурные колготы с принтом в виде иероглифов, а также объемная прическа. Фотография была сделана на съемочной площадке фильма под названием «Карлик».

Не скрылось от глаз подписчиков, что на снимке Муцениеце позирует с заметно округлившимся животом.

Напоминаем, Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Карпович. Возлюбленные предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын Леонова посоветовал Прилучному избавиться от «гнезда» Муцениеце.