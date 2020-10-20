Вебинар: Профессиональная уборка на предприятиях

28 октября 2020 состоится бесплатный вебинар от компании «Комус» https://www.komus.ru/ по актуальной теме для производственных предприятий, «Оптимизация затрат на производстве, профессиональный подбор расходных материалов и средств для клининга» (https://business-to-business.timepad.ru/event/1457283/) .

Профессиональная уборка на предприятиях — это отрасль с особенными технологиями, специализированными инструментами, расходными материалами и квалифицированным персоналом. Обрабатываемые зоны требуют грамотного ухода с гарантированным результатом и защиты от повреждений, при этом здоровье персонала и продукция предприятий должны быть в безопасности. На фоне пандемии требования к санитарии и дезинфекции выросли, что может стать дополнительной нагрузкой для экономики предприятий. На вебинаре расскажут про оптимизацию затрат на клининговые мероприятия и о принципах рационального выбора технологий и средств уборки на предприятиях.

Спикерами выступят эксперты «Комус»: Евгений Горфин, руководитель подразделения по развитию продаж профессиональной химии, инвентаря, средств гигиены и Ольга Назарова, старший байер Товарного Рынка «Хозяйственные товары».

Эксперты расскажут слушателям о профессиональных одноразовых средствах гигиены, оборудовании, одноразовых протирочных материалах. Также речь пойдет о правильном выборе профессионального ручного инвентаря, а также о повышении эффективности при минимальных затратах, о проведении дезинфекции на предприятии и как выбрать правильные химические средства.

Будут раскрыты темы уборочного инвентаря для различных зон:

— профессиональные средства гигиены, проф. протирочные материалы; — профессиональный ручной инвентарь для локальной уборки; — профессиональная химия для уборки офисной, части, общих зон, раздевалок, душевых и пр.В том числе дезинфекция поверхностей. — нейтрализация запахов — товары для раздевалок, душевых, зон хранения отходов; — хранение ингредиентов и утилизация отходов; — дез. ковры и дез.маты.

К участию приглашаются начальники производства, руководители отделов качества, инженеры по охране труда, санитарные врачи, заведующие лабораторий, технологи специалисты АХО и всех заинтересованных специалистов.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://business-to-business.timepad.ru/event/1457283/. Участие в вебинаре — бесплатно.

В течение вебинара участники смогут задать интересующие вопросы профессионалам от компании «Комус», а также поучаствовать в опросах, поделиться собственным опытом.