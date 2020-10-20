В Петербурге отправят по суд серийных разбойников, грабивших офисы и стройплощадки

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении участников преступной группы, совершавших разбойные нападения в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, злоумышленники орудовали в Петербурге с марта по сентябрь 2018 года. Преступники врывались в офисы организаций и на строительные пощади и похищали оттуда деньги и мелкую бытовую технику, не гнушаясь угрожать потерпевшим оружием или физической силой.

У участников группировки были маски, скрывающие лица, и автомобиль, позволяющий быстро скрыться с места преступлений. Таким образом, разбойники заполучили более 7 миллионов рублей. Уголовное дело будет перенаправлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщину, расчленившую соседа, освободили в зале суда.