Горе-бизнесмены отделались штрафом за изготовление косметики с ложным составом

Сестрорецкий районный суд Петербурга огласил приговор в отношении трех мужчин, признанных виновными в изготовлении БАДов и косметических средств с ложным составом. Все они являются гендиректорами различных организаций.

По данным следствия, в марте 2009 года фигуранты дела договорились осуществлять с использованием оборудования и сотрудников компании производство БАДов и косметических средств с добавлением лекарственных препаратов, которые планировали поставлять в аптечные сети, с указанием ложной информации о составе.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, в период с марта по июль 2010 года фигуранты начали изготавливать косметику и БАДы. В результате было изготовлено более 220 тыс. упаковок. Все препараты обладали широким диапазоном побочного вредного воздействия.

Аналогичную схему они провернули и в период с июня 2014 по 30 марта 2015 года. В этот раз мужчины изготовили более 760 тыс. упаковок, после чего осуществили их поставку на сумму 524 495 248 рублей. Кроме того, один из фигурантов не уплатил в бюджет РФ НДС.

Потерпевших по делу нет. Фигуранты вину признали частично, а также частично возместили ущерб. Суд назначил им наказание в видео штрафа на сумму 300 тыс. рублей.

Иск признан судом по праву.

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