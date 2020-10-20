Петербургские школьники могут отправиться на двухнедельные каникулы

Осенние каникулы в городе хотят продлить из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

В Санкт-Петербурге хотят продлить школьные каникулы до двух недель. Ученики должны были отдыхать до 5 ноября, а власти предложили сделать и 5, и 6 ноября выходными. Таким образом, в городе надеются «разорвать цепочку заражений коронавирусом в школах», об этом пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Председатель городского родительского комитета Михаил Богданов заявил, что решение, можно сказать, уже принято.

«Сейчас мы ждем официального подтверждения, вопрос в процессе проработки, — отмечает Богданов. — Но, насколько я понимаю, администрация города все-таки склоняется к тому, чтобы поступить именно так».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители школьников завалили главу Рособрнадзора вопросами о сдаче ЕГЭ только для поступающих в вузы и отмене ОГЭ.