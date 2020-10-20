Прокуратура призвала к ответу «Автодор СПб» за ненадлежащее содержание дорог

Прокуратура призвала к ответу &#171;Автодор СПб&#187; за ненадлежащее содержание дорог
Фото: http://procspb.ru

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга проверила деятельность ОАО «Автодор СПб» на соблюдение законодательства по содержанию дорог.

Инспекция показала, что предприятие не выполняло своих обязанностей в виде содержания дорожного покрытия в надлежащем виде по следующим адресам: на пересечение улиц Саперной и Гусарской, на Академическом проспекте, №23, на участке улицы Луначарского от улицы Декабристов до улицы Красного курсанта. На проезжих частях дорог заметны имеются выбоины и просадки.

Кроме того, на пересечении улиц Пушкинской и Первомайской, а также Красносельского шоссе и Парковой улицы обнаружены ямы и выбоины. Прокуратура вынесла руководству организации представление об устранении нарушений. Обращение находится на рассмотрении, прокуратура контролирует ход дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура выявила нарушения в работе поставщиков школьного питания.

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