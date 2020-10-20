Коронавирус может обернуться потерей слуха для некоторых пациентов

Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, профессор Валерий Свистушкин назвал категорию людей, для которых заражение коронавирусом может стоить слуха.

Как сообщает «Комсомольская правда», в первую очередь это касается тех, у кого еще до заражения коронавирусом была предрасположенность к тугоухости. На проблемы со слухом могут влиять такие факторы, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Все эти заболевания могут повлиять на проходимость сосудов, из-за чего и может ослабнуть слух при инфицировании COVID-19. Однако доказательства прямого влияния вируса на качество слуха еще нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объяснен новый симптом коронавируса. Как отметил специалист, новая коронавирусная инфекция способна поражать сосуды в разных места организма человека.