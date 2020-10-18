Объяснен новый симптом коронавируса

Симптом коронавируса, который связан с нарушением слуха, нельзя считать специфическим. Такое мнение выразил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Как отметил специалист, новая коронавирусная инфекция способна поражать сосуды в разных места организма человека, передает РЕН ТВ. В связи с тем, что инфекция воздействует на разные области, проблемы со слухом нельзя считать специфическими.

Впрочем, добавил эксперт, такие проблемы фиксируются реши чем, например, потеря обоняния.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета сообщили, что изменение слуха может стать признаком заражения коронавирусом. Уточнялось, что у некоторых пациентов с коронавирусом были замечены резкие изменения слуха – звон и шум в слуховом аппарате без каких-либо на это причин.